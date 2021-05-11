Окупанти минулої доби сім разів обстріляли позиції ООС на сході України

Російські окупаційні війська минулої доби 7 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил, втрат у лавах ЗСУ немає.

Про це пресслужба ОС повідомляє у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Протягом минулої доби, 10 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушували режим припинення вогню", - йдеться у зведенні за добу.

Як зазначається, неподалік Троїцького окупанти відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля Опитного – з мінометів калібру 82 мм. Крім того, поблизу Старогнатівки двічі зафіксовано обстріл зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У передмісті Авдіївки, Південного та Водяного окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, інформують у пресслужбі ОС.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України за минулу добу немає", - повідомили у пресслужбі.

За її інформацією, станом на 7 годину 11 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.