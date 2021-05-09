Російські найманці обстріляли Мар’їнку з «Рапіри» - пошкоджені будинки

Українська сторона СЦКК інформує, що окупанти вже без приховувань ведуть обстріли населених пунктів зі ствольної артилерії та мінометів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Учора, 8 травня, о 19.05, російсько-окупаційні війська випустили 6 снарядів з гармати МТ-12 "Рапіра" калібру 100 мм по населеному пункту Мар’їнка. Окупанти вели вогонь з населеного пункту шахта Трудівська, що на околиці Донецька. Внаслідок обстрілу, було пошкоджено шість житлових будинків та автомобіль місцевого мешканця. Один зі снарядів вибухнув за декілька метрів від будинку, тільки завдяки щасливому збігу обставин, ніхто з мешканців не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ще один випадок обстрілу зафіксовано 7 травня, о 18.30.

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Зазначається, що окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем та мінометів з шахти Гагаріна у напрямку населеного пункту Шуми.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено високовольтну лінію електропередач. Усього випущено 15 снарядів калібру 122 мм та 5 мін калібру 120 мм. Результати обстрілу вже зафіксовано та верифіковано офіцерами Української сторони СЦКК.

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ.