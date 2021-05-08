Посольство США занепокоєне пошкодженням цивільної інфраструктури на сході України
Укрінформ
Посольство Сполучених Штатів Америки висловило занепокоєння повідомленнями про пошкодження цивільної інфраструктури на сході України.
Як повідомляє Укрінформ, про це посольство написало у Твіттері.
«Занепокоєні повідомленнями про пошкодження надзвичайно важливої цивільної інфраструктури на сході України, а надто водних систем та лікарень. Вимагаємо припинення російської агресії в Україні, яка загрожує цивільному населенню, життєво необхідним системам та інфраструктурі», - ідеться у твіті.
Як повідомлялося, протягом останніх днів відбулося кілька нападів на цивільні об'єкти в Донецькій області, які призвели до пошкодження лікарні та водної інфраструктури, що відповідає за водопостачання 1,1 мільйона осіб по обидва боки лінії розмежування.