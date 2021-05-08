Посольство США занепокоєне пошкодженням цивільної інфраструктури на сході України

Посольство Сполучених Штатів Америки висловило занепокоєння повідомленнями про пошкодження цивільної інфраструктури на сході України.

Як повідомляє Укрінформ, про це посольство написало у Твіттері.

«Занепокоєні повідомленнями про пошкодження надзвичайно важливої цивільної інфраструктури на сході України, а надто водних систем та лікарень. Вимагаємо припинення російської агресії в Україні, яка загрожує цивільному населенню, життєво необхідним системам та інфраструктурі», - ідеться у твіті.

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Як повідомлялося, протягом останніх днів відбулося кілька нападів на цивільні об'єкти в Донецькій області, які призвели до пошкодження лікарні та водної інфраструктури, що відповідає за водопостачання 1,1 мільйона осіб по обидва боки лінії розмежування.