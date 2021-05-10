Поблизу лінії вогню затримали бойовика-розвідника «ДНР»
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба СБУ.
"Бойовик намагався провести рекогностування місцевості на лінії розмежування. За попередньою інформацією, його завдання було – отримати інформацію про розташування, а також сили та засоби українських військових", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що оперативники СБУ встановили, що затриманий бойовик - уродженець Горлівки.
"З 2016 року він проходив службу в одному з військових формувань терористичної «ДНР». На посадах «старшого розвідника» та «стрільця-помічника гранатометника» чинив збройний опір силам АТО\ООС та обстрілював позиції українських військових підрозділів", – поінформували у пресслужбі СБУ.
Крім цього, повідомляється, що під час перевірки правоохоронці виявили у затриманого військовий квиток так званої "ДНР" та посвідчення "Общественной организации ветеранов Новороссии".
У ході попереднього опитування він визнав свою приналежність до терористичних угруповань.
Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації – ред.) Кримінального кодексу. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня 2021 року Служба безпеки України оголосила підозру "заступнику міністра інформації" терористичної організації "ДНР", який відповідав за поширення фейків про Україну.
Фото: ssu.gov.ua