Поблизу лінії вогню затримали бойовика-розвідника «ДНР»

Служба безпеки України поблизу лінії вогню на сході затримала учасника незаконних збройних формувань терористичної організації “ДНР”.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба СБУ.

"Бойовик намагався провести рекогностування місцевості на лінії розмежування. За попередньою інформацією, його завдання було – отримати інформацію про розташування, а також сили та засоби українських військових", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оперативники СБУ встановили, що затриманий бойовик - уродженець Горлівки.

"З 2016 року він проходив службу в одному з військових формувань терористичної «ДНР». На посадах «старшого розвідника» та «стрільця-помічника гранатометника» чинив збройний опір силам АТО\ООС та обстрілював позиції українських військових підрозділів", – поінформували у пресслужбі СБУ.

Крім цього, повідомляється, що під час перевірки правоохоронці виявили у затриманого військовий квиток так званої "ДНР" та посвідчення "Общественной организации ветеранов Новороссии".

У ході попереднього опитування він визнав свою приналежність до терористичних угруповань.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації – ред.) Кримінального кодексу. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня 2021 року Служба безпеки України оголосила підозру "заступнику міністра інформації" терористичної організації "ДНР", який відповідав за поширення фейків про Україну.

Фото: ssu.gov.ua