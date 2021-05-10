У Бразилії заарештували ексбойовика «ДНР» Лусваргі

У бразильському муніципалітеті Президенти-Пруденті, що в штаті Сан-Паулу, поліція затримала 36-річного колишнього бойовика так званої «ДНР» Рафаеля Маркуса Лусваргі за незаконне зберігання наркотиків і боєприпасів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Globo.

Так, у ході патрулювання поліція зупинила Лусваргі та ще одного 25-річного чоловіка. Вони злякалися, що викликало підозру у правоохоронців, тому ті вирішили ретельніше перевірити чоловіків. Згодом поліція встановила, що один із затриманих - Лусваргі, які воював проти України на боці так званої «ДНР». Під час допиту другий чоловік зізнався, що хотів купити у Лусваргі марихуану.

Після цього правоохоронці провели обшук у помешканні Лусваргі, де вилучили 25 кілограмів марихуани, порцію кокаїноподобної речовини і 350 набоїв. Також поліція вилучила мобільні телефони, мотоцикл, кілька паспортів та інші документи.

Як повідомлялося, 2 травня 2019 року український суд визнав винним бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі в участі у незаконних збройних формуваннях в Україні та терористичній організації і засудив до 13 років тюрми. 31 липня цей вирок набув чинності. Водночас 29 грудня 2019 року під час обміну Україна передала Лусваргі ОРДЛО.

Фото: RFE/RL