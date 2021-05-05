Зеленський - сенатору США: Не вдалося домовитися з Росією про режим повної «тиші»
Про це, як передає Укрінформ, повідомляє пресслужба глави держави.
Зеленський зазначив, що є певні позитивні зміни, менше снайперського вогню, а тому менше загиблих за останні дні. Однак глава держави наголосив, що так і не вдалося досягти домовленостей з Росією щодо режиму повного припинення вогню, тож ситуація й надалі залишається небезпечною.
Президент оцінив сильну позицію США щодо недопущення завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2» і подякував за санкційну підтримку.
Зеленський наголосив, що Україна високо цінує двопартійну підтримку Конгресу Сполучених Штатів Америки. Він подякував за постійну й непохитну підтримку з боку США територіальної цілісності та суверенітету України.
Зі свого боку Роберт Портман привітав призначення нового Посла України у США Оксани Маркарової.
Портман зазначив, що підтримує надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.
Президент висловив слова подяки за виділені в бюджеті Сполучених Штатів на поточний рік асигнування для реалізації програм допомоги Україні в обсязі понад 700 мільйонів доларів США, з яких майже 400 мільйонів піде на потреби національної безпеки та оборони.
Також Зеленський додав, що Україна зацікавлена у тісній співпраці зі Сполученими Штатами у протидії дезінформації.