Зеленський - сенатору США: Не вдалося домовитися з Росією про режим повної «тиші»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з сенатором США, співголовою Українського кокусу в Сенаті Робертом Портманом, в якій, зокрема, поінформував сенатора про ситуацію на Сході.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський зазначив, що є певні позитивні зміни, менше снайперського вогню, а тому менше загиблих за останні дні. Однак глава держави наголосив, що так і не вдалося досягти домовленостей з Росією щодо режиму повного припинення вогню, тож ситуація й надалі залишається небезпечною.

Президент оцінив сильну позицію США щодо недопущення завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2» і подякував за санкційну підтримку.

Зеленський наголосив, що Україна високо цінує двопартійну підтримку Конгресу Сполучених Штатів Америки. Він подякував за постійну й непохитну підтримку з боку США територіальної цілісності та суверенітету України.

Зі свого боку Роберт Портман привітав призначення нового Посла України у США Оксани Маркарової.

Портман зазначив, що підтримує надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Президент висловив слова подяки за виділені в бюджеті Сполучених Штатів на поточний рік асигнування для реалізації програм допомоги Україні в обсязі понад 700 мільйонів доларів США, з яких майже 400 мільйонів піде на потреби національної безпеки та оборони.

Також Зеленський додав, що Україна зацікавлена у тісній співпраці зі Сполученими Штатами у протидії дезінформації.