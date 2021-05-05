Окупанти випустили керовану ракету поблизу Попасної, сталася пожежа

Російські найманці поблизу населеного пункту Попасна випустили протитанкову керовану ракету, яка розірвалась біля цивільного сектору та спричинила пожежу. Наразі втрат серед українських військових та цивільних немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба ОТУ «Північ».

«Сьогодні поблизу населеного пункту Попасна незаконні збройні формування здійснили постріл протитанковою керованою ракетою, який розірвався поблизу цивільного сектору та спричинив локальну пожежу, що могла слугувати руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури. На щастя, серед цивільного населення ніхто не постраждав», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі пожежа локалізована військовослужбовцями однієї з механізованих бригад.

У пресслужбі наголосили, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та наражає на небезпеку цивільне населення. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону спільного центру контролю та координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Як повідомляв Укрінформ, 4 травня о 23:30, порушуючи усі норми гуманітарного права, російсько-терористичні війська здійснили обстріл м. Красногорівка. Внаслідок обстрілу пошкоджена лікарня та сусідні будівлі, які залишились без світла. Також внаслідок обстрілу був пошкоджений автомобіль швидкої допомоги. Всередині лікарні під час обстрілу перебували 45 мирних мешканців, які проходили стаціонарне лікування. На щастя, ніхто не постраждав.

Правоохоронці кваліфікували обстріл окупантами лікарні у Красногорівці у Донецькій області як терористичний акт (за ч.1 ст. 258 Кримінального кодексу України).

За цим фактом Українська сторона СЦКК зібрала відповідну доказову базу та направила ноту на адресу керівника СММ ОБСЄ.