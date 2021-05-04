Окупанти дев’ять разів порушили «тишу» на сході України

За минулу добу окупанти дев’ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Протягом минулої доби, 3 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, неподалік Водяного та Талаківки противник двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу селищ Широкине та Лебединське російські окупанти здійснили обстріли з мінометів калібру 82 мм.

У районі населеного пункту Піски окупанти вели вогонь у бік наших позицій із стрілецької зброї.

Неподалік селища Кримське противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське – ще й зі стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 4 травня, зафіксовано 1 порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, неподалік АВДІЇВКИ, ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.