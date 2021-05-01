Окупанти п'ять разів порушили «тишу» у зоні ООС, поранений боєць

У районі проведення Операції об’єднаних сил протягом доби зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, один український захисник поранений.

Про це повідомляє штаб ООС у Фейсбуці.

“Протягом поточної доби, 1 травня, було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню... Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний”, - йдеться у повідомленні.

У штабі наголошують на провокаційному характері ворожих обстрілів “з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню”.

Так, неподалік населених пунктів Піски та Шуми противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а біля селища Південне – ще й з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

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Поблизу населеного пункту Новгородське противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

У районі населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули осколкові гранати ВОГ-17 на позиції українських військових.

“На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ”, - розповіли у штабі.

Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил, запевняють українські військові.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 30 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню.

Фото: facebook.com/pressjfo.news