Окупанти двічі порушили «тишу» з початку доби, поранений воїн ЗСУ

Протягом минулої доби, 30 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.

«Неподалік Красногорівки противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Поблизу селища Піски російські окупанти двічі здійснили обстріли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, а у передмісті Авдіївки - з автоматичних станкових гранатометів. В районі населеного пункту Широкине збройні формування Російської Федерації два рази відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.

Як зазначається, про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Станом на 7-му годину ранку, 1 травня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Неподалік населеного пункту Новгородське противник відкривав вогонь з протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. У районі Водяного, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули ВОГ-17 на позиції українських військових.

Унаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.

Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

«Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», - наголошують у штабі ООС.