Окупанти двічі порушили «тишу» з початку доби, поранений воїн ЗСУ
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.
«Неподалік Красногорівки противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Поблизу селища Піски російські окупанти двічі здійснили обстріли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, а у передмісті Авдіївки - з автоматичних станкових гранатометів. В районі населеного пункту Широкине збройні формування Російської Федерації два рази відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.
Як зазначається, про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
Станом на 7-му годину ранку, 1 травня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Неподалік населеного пункту Новгородське противник відкривав вогонь з протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. У районі Водяного, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули ВОГ-17 на позиції українських військових.
Унаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.
Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.
«Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», - наголошують у штабі ООС.