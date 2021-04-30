У зоні ООС – три обстріли, ворог застосовував заборонені міномети

Сьогодні в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано три випадки порушення російськими окупантами режиму тиші.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли українських позицій з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Від початку цієї доби станом на 17:00 з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення.

Неподалік селища Красногорівка ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

Поблизу Авдіївки російські окупанти здійснили обстріли з автоматичних станкових гранатометів, а у передмісті селища Піски - із підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед захисників України немає.

Про всі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня в зоні ООС було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.