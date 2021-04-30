Окупанти 13 разів зривали «тишу» на сході України, поранений боєць ЗСУ

Протягом минулої доби, 29 квітня, було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

Зокрема, біля селищ Невельське та Опитне, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів. У районі населених пунктів Луганське та Павлопіль противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Світлодарська та Водяного ворог застосував автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

У передмісті Причепилівки окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі селищ Піски, Золоте-4 та Верхньоторецьке збройні формування РФ здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів.

Біля населеного пункту Шуми російські загарбники здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Неподалік селища Новгородське ворог відкривав вогонь із бойової машини піхоти та ручних протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

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На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 30 квітня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Біля Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.