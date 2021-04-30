Місія ОБСЄ виявила на окупованій Донеччині сучасні російські броньовики «Есаул»

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ вперше зафіксувала на окупованій Донеччині 15 сучасних російських броньованих автомобілів УАЗ "Есаул", які виробляються виключно на території РФ.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 29 квітня.

"Російська Федерація продовжує постачати своїм незаконним збройним формуванням на сході України сучасне російське озброєння, що виробляється лише в Росії. 14 квітня СММ вперше помітила 15 броньованих транспортних засобів УАЗ "Есаул" поблизу окупованого села Олександрівське, за 21 км від лінії зіткнення", - заявив він.

За словами українського посла, замість того, щоб продовжувати розпалювати насильство на Сході, російська сторона має зосередити свої зусилля на виконанні своєї частини зобов’язань на безпековому треку Мінських домовленостей. Він також повідомив, що протягом минулого тижня внаслідок порушення перемир’я з боку збройних формувань РФ загинув один український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше СММ ОБСЄ вже неодноразово фіксувала сучасне російське озброєння та техніку на тимчасово окупованих територіях сходу України. Зокрема, 15 лютого безпілотник Місії зафіксував російську РЛС 51У6 "Каста-2Е1" на полігоні збройних формувань РФ поблизу Бугаївки на окупованій Луганщині.