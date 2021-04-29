Окупанти відкривали вогонь біля семи населених пунктів на сході України

Російські окупаційні війська станом на 17.00 29 квітня сім разів порушили режим припинення вогню в районі ООС. Втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«З початку доби було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, неподалік селища Опитне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля населеного пункту Павлополь – з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Світлодарська та Водяного ворог використав автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

У передмісті Причепилівки окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, в районі селищ Піски та Верхньоторецьке противник здійснив обстріли з великокаліберних кулеметів.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, повідомили в пресслужбі.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

В штабі також нагадали, що у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 13 гектарів території та передали на знищення 34 вибухонебезпечні предмети.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 28 квітня, було зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.