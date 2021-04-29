Окупанти відкривали вогонь біля семи населених пунктів на сході України

Окупанти відкривали вогонь біля семи населених пунктів на сході України

Укрінформ
Російські окупаційні війська станом на 17.00 29 квітня сім разів порушили режим припинення вогню в районі ООС. Втрат серед українських захисників немає. 

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«З початку доби було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, неподалік селища Опитне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля населеного пункту Павлополь – з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Світлодарська та Водяного ворог використав автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

У передмісті Причепилівки окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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Крім того, в районі селищ Піски та Верхньоторецьке противник здійснив обстріли з великокаліберних кулеметів.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, повідомили в пресслужбі.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

В штабі також нагадали, що у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 13 гектарів території та передали на знищення 34 вибухонебезпечні предмети.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 28 квітня, було зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

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