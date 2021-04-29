Окупанти гатять з мінометів і СПГ, поранений український військовий

Окупанти гатять з мінометів і СПГ, поранений український військовий

Укрінформ
Протягом минулої доби, 28 квітня, було зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

Зокрема, у передмісті Красногорівки противник вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Катеринівки російські загарбники двічі здійснили обстріли, застосувавши міномети калібру 120 мм, стрілецьку зброю, ручні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

Неподалік Водяного російсько-окупаційні війська шість разів відкривали вогонь у бік позицій українських захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Гнутове ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

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Біля селища Світлодарськ окупанти застосували великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети. Неподалік Авдіївки противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля селища Золоте-4 – з ручних протитанкових гранатометів.

Зі стрілецької зброї збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл населеного пункту Зайцеве.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого - задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Поблизу Водяного збройні формування Російської Федерацій здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Про дії збройних формувань Російської Федерації поінформовано представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 29 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

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