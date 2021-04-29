Окупанти гатять з мінометів і СПГ, поранений український військовий

Протягом минулої доби, 28 квітня, було зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

Зокрема, у передмісті Красногорівки противник вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Катеринівки російські загарбники двічі здійснили обстріли, застосувавши міномети калібру 120 мм, стрілецьку зброю, ручні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

Неподалік Водяного російсько-окупаційні війська шість разів відкривали вогонь у бік позицій українських захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Гнутове ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Біля селища Світлодарськ окупанти застосували великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети. Неподалік Авдіївки противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля селища Золоте-4 – з ручних протитанкових гранатометів.

Зі стрілецької зброї збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл населеного пункту Зайцеве.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого - задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Поблизу Водяного збройні формування Російської Федерацій здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Про дії збройних формувань Російської Федерації поінформовано представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 29 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.