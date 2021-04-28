Окупанти вісім разів порушили «тишу» - підступи до Водяного замінували з РПГ

Російські окупаційні війська від початку доби 28 квітня вісім разів порушили режим припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«З початку цієї доби зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат від початку доби серед наших захисників немає», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у передмісті Красногорівки противник вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

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Неподалік Водяного російсько-окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь у бік позицій українських захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі населеного пункту Гнутове ворог здійснив обстріл із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Біля селища Світлодарськ окупанти застосували великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети.

Крім того, поблизу Водяного збройні формування Російської Федерацій здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Про всі факти поршень українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ, повідомили в штабі.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 27 квітня, окупанти 11 разів обстріляли позиції українських військових. Загинув один боєць, ще один зазнав поранень та троє - бойові травмування.