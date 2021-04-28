Окупанти три дні поспіль обстрілюють із артилерії Водяне

Впродовж останніх трьох днів російські окупаційні війська тричі вели обстріли населеного пункту Водяне та передових позицій Збройних сил України поблизу нього.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Українська сторона СЦКК повідомляє про тривалі обстріли збройними формуваннями РФ з тимчасово окупованої території Донецької області населеного пункту Водяне. Факти фіксації та верифікації, здійснені представниками української сторони СЦКК та військовослужбовцями ЗСУ, свідчать про те, що впродовж трьох днів – 25, 26 та 27 квітня, найманці РФ тричі вели обстріли населеного пункту Водяне та передових позицій ЗСУ поблизу нього», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в порушення Мінських домовленостей окупанти застосовують артилерію калібру 120 мм з вогневих позицій, які розташовані в межах населених пунктів Саханка, Ужівка, Пікузи та Верхньотошківське, наражаючи цим мирних мешканців на небезпеку.

«Тільки завдяки неймовірному везінню осколково-фугасний снаряд, випущений з гармати «Нона», який 14 квітня влучив у будинок сімейства Сухих, не вибухнув. На підльоті до цілі підривач від’єднався. Військовослужбовці успішно вилучили та утилізували небезпечну знахідку», - повідомили в пресслужбі.

В штабі наголосили, що маркування на вцілілому боєприпасі слугують вагомим доказом того, що зброю найманцям на тимчасово окупованих територіях постачає РФ, яка прагне продовжити та наростити вогневе протистояння на сході України.

Про всі порушення українська сторона СЦКК через встановлений механізм своєчасно повідомила місії ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, російські окупанти минулої доби, 27 квітня, 11 разів обстріляли позиції українських військових. Загинув один боєць, ще один зазнав поранень та троє - бойові травмування.