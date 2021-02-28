ОБСЄ за добу нарахувала понад 70 порушень «тиші» на окупованому Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ впродовж доби, 26 лютого, зафіксувала на Донбасі 71 порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у щоденному звіті СММ, передає Укрінформ.

Зокрема, у Донецькій області задокументували 41 порушення тиші, у тому числі 34 вибухи невизначеного походження. Більшість із них були в районах на південний схід від н.п. Чермалик (підконтрольний урядові, 77 км на південь від Донецька) і на захід від н.п. Новоселівка (підконтрольний урядові, 66 км на південь від Донецька).

На Луганщині спостерігачі зафіксували 30 порушень тиші (з них - 10 вибухів невизначеного походження), більшість з яких сталися в районах на схід і захід від ділянки розведення в районі н.п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).

Нагадаємо: напередодні ОБСЄ заявила про 30 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.