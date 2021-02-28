ОБСЄ за добу нарахувала понад 70 порушень «тиші» на окупованому Донбасі
Укрінформ
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ впродовж доби, 26 лютого, зафіксувала на Донбасі 71 порушення режиму припинення вогню.
Про це йдеться у щоденному звіті СММ, передає Укрінформ.
Зокрема, у Донецькій області задокументували 41 порушення тиші, у тому числі 34 вибухи невизначеного походження. Більшість із них були в районах на південний схід від н.п. Чермалик (підконтрольний урядові, 77 км на південь від Донецька) і на захід від н.п. Новоселівка (підконтрольний урядові, 66 км на південь від Донецька).
На Луганщині спостерігачі зафіксували 30 порушень тиші (з них - 10 вибухів невизначеного походження), більшість з яких сталися в районах на схід і захід від ділянки розведення в районі н.п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).
Нагадаємо: напередодні ОБСЄ заявила про 30 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.