Українська сторона СЦКК направила ноти до місії ОБСЄ через поранення 11 військових

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) направила ноти до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) через поранення 11 військовослужбовців Збройних сил України.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

"Українська сторона СЦКК направила відповідні ноти до СММ ОБСЄ. Чекаємо також відповідної реакції держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на пресцентр штабу Об'єднаних сил, 26 лютого поблизу Водяного отримали поранення шість військовослужбовців ЗСУ, троє воїнів – бойове травмування. Поблизу Мар'їнки та Лебединського внаслідок ворожого обстрілу ще один український захисник отримав кульове поранення. А неподалік Невельського внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої також отримав осколкові поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.