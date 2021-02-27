Українська сторона СЦКК направила ноти до місії ОБСЄ через поранення 11 військових

Українська сторона СЦКК направила ноти до місії ОБСЄ через поранення 11 військових
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.
"Українська сторона СЦКК направила відповідні ноти до СММ ОБСЄ. Чекаємо також відповідної реакції держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій", - зазначається у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ із посиланням на пресцентр штабу Об'єднаних сил, 26 лютого поблизу Водяного отримали поранення шість військовослужбовців ЗСУ, троє воїнів – бойове травмування. Поблизу Мар'їнки та Лебединського внаслідок ворожого обстрілу ще один український захисник отримав кульове поранення. А неподалік Невельського внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої також отримав осколкові поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.