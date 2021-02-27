У Збройних силах виявили 115 нових випадків коронавірусу

Про це повідомляє у Фейсбуці Командування медичних сил ЗСУ, передає Укрінформ.

"Станом на 10.00 27 лютого в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 784 особи. Всього за час пандемії одужало 15 937 осіб, летальних випадків 45.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 125 осіб. За минулу добу зареєстровано 115 нових випадків захворювання. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 18 осіб", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 26 лютого, зареєстрували 8 172 випадки COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 342 016 осіб; одужало – 1 168 321 особа; летальних випадків – 25 893; проведено ПЛР-тестувань – 6 881 688.