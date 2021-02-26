Червоний Хрест допомагає перевозити маломобільних людей через лінію розмежування

Фахівці Міжнародного Комітету Червоного Хреста здійснюють заходи з транспортування маломобільних осіб через гуманітарні коридори на лінії розмежування для проведення операцій чи возз’єднання з сім’ями.

Як передає Укрінформ, про це розповіли представники організації під час зустрічі з заступником голови Донецької облдержадміністрації Юлією Костюніною 26 лютого, повідомляється на сайті ОДА.

За словами фахівця відділу захисту населення суб-делегації МКЧХ в Україні у місті Слов’янськ Анни Лугової, вони надають допомогу у перетині лінії розмежування людям, які власними силами цього зробити не можуть, людям, які опинились у скрутному становищі та не мають фінансової спроможності для цього. «Такі питання вирішуються в індивідуальному порядку за умови звернення до одного з наших представництв», - розповіла Лугова.

Голова суб-делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні у місті Слов’янськ Ахмад Халлак зазначив, що організація не впливає на рішення щодо пропуску або відмови у пропуску тих чи інших громадян, вона надає виключно адресну допомогу людині. За його словами, подібні проєкти реалізують офіси у Слов’янську та Краматорську.

Костюніна подякувала представникам організації за постійну підтримку та наголосила на важливості допомоги громадянам у перетині лінії розмежування.

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Під час зустрічі також були обговорені питання підтримки сім’ям осіб, зниклих безвісти, зокрема питання соціального захисту з боку держави та органів місцевого самоврядування, психологічної та юридичної підтримки таких сімей.

Як повідомлялося, на Донеччині відкриті всі 4 КПВВ («Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка» та «Майорське»), але окупанти продовжують пропускати людей тільки через один пункт - «Новотроїцьке» і тільки два дні на тиждень - у понеділок і п’ятницю.

Фото: dn.gov.ua