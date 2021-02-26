На Донбасі зазнали поранень і травмувань 10 українських військових

На Донбасі зазнали поранень і травмувань 10 українських військових

Укрінформ
У районі проведення операції Об'єднаних сил від початку доби зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, десятеро українських військовослужбовців були поранені або зазнали бойових травмувань.

Про це повідомляє пресслужба ОС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Станом на 17 годину 26 лютого, збройні формування Російської Федерації не припиняють збройних провокацій в районі проведення операції Об’єднаних сил і десять разів порушили режим припинення вогню, в тому числі і з забороненого озброєння", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як зазначають у пресслужбі, поблизу Водяного на Приазов'ї окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Внаслідок обстрілу сім військовослужбовців Збройних сил України дістали осколкові поранення, ще двоє військових - бойове травмування. Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога", - поінформували у штабі ООС.

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Крім того, неподалік Невельського внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав осколкових поранень військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Йому оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу, зазначають у пресслужбі.

Повідомляється, що в районі Пісків окупанти відкривали прицільний вогонь по українських позиціях з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, неподалік Луганського російсько-окупаційні війська тричі відкривали прицільний вогонь по позиціях ОС - з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. Поблизу Мар'їнки окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї, а біля Кам'янки здійснили кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета.

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"На обстріли збройними формуваннями Російської Федерації українські захисники давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - заявили у пресслужбі.

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