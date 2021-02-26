На Донбасі зазнали поранень і травмувань 10 українських військових

У районі проведення операції Об'єднаних сил від початку доби зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, десятеро українських військовослужбовців були поранені або зазнали бойових травмувань.

Про це повідомляє пресслужба ОС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Станом на 17 годину 26 лютого, збройні формування Російської Федерації не припиняють збройних провокацій в районі проведення операції Об’єднаних сил і десять разів порушили режим припинення вогню, в тому числі і з забороненого озброєння", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як зазначають у пресслужбі, поблизу Водяного на Приазов'ї окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Внаслідок обстрілу сім військовослужбовців Збройних сил України дістали осколкові поранення, ще двоє військових - бойове травмування. Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога", - поінформували у штабі ООС.

Крім того, неподалік Невельського внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав осколкових поранень військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Йому оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу, зазначають у пресслужбі.

Повідомляється, що в районі Пісків окупанти відкривали прицільний вогонь по українських позиціях з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, неподалік Луганського російсько-окупаційні війська тричі відкривали прицільний вогонь по позиціях ОС - з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. Поблизу Мар'їнки окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї, а біля Кам'янки здійснили кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета.

"На обстріли збройними формуваннями Російської Федерації українські захисники давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - заявили у пресслужбі.