За минулу добу окупанти шість разів порушили «тишу» на Донбасі

За минулу добу, 24 лютого, російські окупаційні війська 6 разів порушили режим тиші на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"Протягом минулої доби, 24 лютого, збройні формування Російської Федерації продовжили здійснювати збройні провокації та шість разів порушили режим припинення вогню", - зазначається у повідомленні.

Так, зі стрілецької зброї противник вів вогонь неподалік населених пунктів Південне і Талаківка. В результаті обстрілу один військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

В передмісті Авдіївки та неподалік Водяного, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а поблизу Мар'їнки здійснили неприцільні постріли з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Чермалик український воїн, який ніс чергування на спостережному посту, затримав військовослужбовця окупаційних військ Російської Федерації, який намагався проникнути на українські позиції. В ході затримання противник наніс нашому воїну легке поранення холодною зброєю. У відповідь солдат застосував штатну зброю та затримав окупанта.

Основною метою дій російсько-окупаційних військ минулої доби було провокування ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню.

У двох випадках противник обстрілював позиції українських підрозділів одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку наших воїнів.

Крім того, в одному випадку зафіксовано хибний запит на тишу з боку збройних формувань Російської Федерації, що свідчить про широке використання противником маніпуляцій та викривлення інформації для досягнення ним власних цілей.

За всіма фактами зафіксованих порушень Українською стороною СЦКК вживались заходи реагування в межах координаційного механізму через СММ ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку 25 лютого, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил стабільна, порушень з боку російських окупантів не зафіксовано.