На Донбасі окупанти один раз порушили «тишу», втрат немає

Протягом минулої доби, 21 лютого, на переважній більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Було зафіксовано лише одне порушення режиму припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Світлодарськ російсько-окупаційні війська здійснили кілька прицільних пострілів в бік українських позицій зі снайперської зброї", - йдеться у повідомленні.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Від початку поточної доби, 22 лютого, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.