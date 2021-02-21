За добу окупанти сім разів порушили «тишу»: гатили з гранатометів

Упродовж минулої доби, 20 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООН, передає Укрінформ.

"По українських позиціях неподалік населеного пункту Південне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з артилерійських систем 122-го калібру та снайперської зброї", - розповіли військові.

Також відомо, що поблизу Новгородського збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-го калібру. Під мінометний обстріл потрапили не лише позиції Об’єднаних сил, а й будинки місцевих жителів. Так, внаслідок обстрілу було пошкоджено три житлових будинки, лінію електромереж та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення немає.

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Також противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік населених пунктів Попасна та Катеринівка.

"На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь", - заявили у пресслужбі.

Там зазначили, що про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 21 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами.