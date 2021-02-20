На Донбасі - п'ять порушень «тиші», працював снайпер

Російські окупаційні від початку доби п'ять разів порушили режиму припинення вогню, втрат у лавах Об'єднаних сил немає.

Про це повідомляє пресслужба ОС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Протягом поточної доби, 20 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню... Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться у вечірньому зведенні.

За інформацією пресслужби, вранці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ відкрили прицільний вогонь з артилерійських систем 122-го калібру та снайперської зброї по українських позиціях неподалік Південного.

Крім того, з мінометів 120-го калібру російсько-окупаційні війська вели вогонь поблизу Новгородського. "Тут під мінометний обстріл потрапили не лише позиції Збройних сил України, а й будинки місцевих жителів. Внаслідок обстрілу було пошкоджено три житлові будинки, лінію електромереж та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає", - зауважили у пресслужбі.

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Повідомляється, що окупанти також вели прицільний вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї неподалік Попасної та Катеринівки.

"На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь", - заявили у пресслужбі.

Там зазначили, що про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Фото: Міноборони України.