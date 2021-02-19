На Донеччині встановили білборди з портретами загиблих захисників України

У Донецькій області до Дня Героїв Небесної Сотні встановлені 13 білбордів з великими портретами земляків, які загинули, виборюючи цілісність держави.

Як передає Укрінформ, про це 19 січня повідомили на сайті Донецької ОДА.

Зазначається, що спочатку були оцифровані портрети Героїв, а потім надруковані у великому розмірі для вуличних білбордов. Серед них портрети Степана Чубенка, Юрія Журавльова, Романа Напрягла, Сергія Дятлова, Віктора Саєнка та інших загиблих за свою патріотичну позицію та за свободу України.

Ці портрети створили завдяки проєктам «Місто Героїв» та «Книги пам’яті Захисників України», до якої увійшли 135 імен.

Загалом на Донеччині мають намір створити всі ці 135 портретів загиблих воїнів та розмістити їх у містах, де мешкали Герої.

Як повідомлялося, в Україні 20 лютого щороку відзначають День Героїв Небесної Сотні. Саме 18-21 лютого 2014 року у Києві були найжорстокіші протистояння між силовиками та учасниками Революції гідності. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану.