Укрпошта ввела в обіг марку «Орден Героїв Небесної Сотні»

Національний поштовий оператор 19 лютого ввів в обіг художню поштову марку «Орден Героїв Небесної Сотні» на вшанування подвигу учасників Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«Сьогодні у нас особливий поштовий випуск. Укрпошта вшановує Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя за демократію та європейське майбутнє України, відстоюючи її свободу та незалежність. І надзвичайно відповідально усвідомлювати, що кожен такий патріотичний випуск дозволяє нам масштабувати пам’ять про героїв не тільки в найвіддаленіші куточки країни, а й далеко за її межі. І тим самим – щоразу нагадувати кожному українцю, що вони загинули, щоб ми мали шанс жити», - сказав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Автор марки – український художник Володимир Таран. Тираж - 130 тисяч примірників.

Укрпошта у 2015 році вже вшановувала Героїв Небесної Сотні поштовою маркою «Пам’яті Героїв Небесної Сотні», автор – Кость Лавро.

Художня поштова марка «Орден Героїв Небесної Сотні» доповнить серію «Нагороди України», започатковану Укрпоштою у 1997 році. Загалом у рамках серії вийшло 11 марок із зображеннями найвищих відзнак України. Тільки за часів російської окупації понад 20 художніх марок Укрпошта присвятила патріотичній тематиці. Серед них: «Слава Україні!», яка отримала першу премію в міжнародному конкурсі Nexofil Award 2020 в Мадриді, «Передова», «Вони вистояли! Не витримав бетон!». А у 2014 році національний поштовий оператор ввів в обіг марку «Євромайдан. 2013-2014».

20 лютого в Україні вшановується подвиг учасників Революції Гідності та пам'ять Героїв Небесної Сотні. Орден Героїв Небесної Сотні встановлено Президентом України 3 листопада 2014 р. 105 Героям Небесної Сотні посмертно присвоєно звання Герой України, а троє іноземців - громадяни Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.