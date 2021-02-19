Міноборони профінансує створення ракетного комплексу «Сапсан»

Міністерство оборони України цього року профінансує створення вітчизняного оперативно-тактичного комплексу «Сапсан».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

Міноборони повертає у порядок денний проєкт вітчизняного оперативно-тактичного комплексу. Контракт на перший дослідний дивізіон ОТРК «Сапсан» планується підписати у 2021 році, ідеться у повідомленні.

«У січні ми побували у Дніпрі, відвідали наші стратегічні підприємства вітчизняної ракетно-космічної галузі — ДП «Південмаш» та ДП «КБ «Південне». Ознайомившись з перспективними розробками у сфері ракетно-реактивного озброєння для Збройних Сил України, ми заявили, що готові розширити фінансування української ракетної програми. Тепер переходимо до конкретних кроків», — сказав міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, йдеться про підготовку контракту на виготовлення першої дослідної батареї оперативно-тактичного комплексу, відомого під назвою «Сапсан» або «Грім-2», що розробляється у КБ «Південне».

«Оскільки ступінь готовності всього проєкту вже перевищив 80%, маємо зробити останній крок та завершити цю роботу. Розробка вітчизняного оперативно-тактичного ракетного комплексу від КБ «Південне» має найвищий пріоритет, співмірний тому ж ракетному комплексу «Нептун», — зазначив міністр оборони.

Як повідомлялось, розробкою оперативно-тактичного ракетного комплексу «Сапсан» для потреб Міноборони займалось КБ «Південне».

Фото: Міноборони