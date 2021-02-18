Польща закликає ЄС відреагувати на засудження в Мінську журналісток «Белсату»

Варшава закликає країни ЄС солідарно відреагувати на засудження в четвер у Мінську на два роки тюремного ув’язнення двох журналісток опозиційного телеканалу "Белсат" - Дарини Чульцової та Катерини Бахвалової (псевдонім - Андреєва).

Про це у Твіттері написав держсекретар канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає кореспондент Укрінформу.

“Одночасно Польща закликає всіх партнерів по ЄС солідарно, послідовно і рішуче відреагувати на цей черговий прояв придушення базових прав і свобод”, - написав Щерський.

За його словами, президент Польщі Анджей Дуда доручив польським дипломатам у Мінську передати білоруській стороні його рішучий протест щодо репресій проти свободи слова і прав громадян і закликати їх припинити це робити, а також амністувати засуджених.

Як інформувало агентство, суд Фрунзенського району Мінська в четвер, 18 лютого, визнав винними журналісток телеканалу "Белсат" Чульцову і Бахвалову за статтею 342 Кримінального кодексу Білорусі "організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь у них".

Директорка телеканалу "Белсат" Агнєшка Ромашевська-Гузи назвала сьогоднішній вирок “чорним днем в історії "Белсату”, який свідчить про загострення політичного терору в Білорусі. Вона підкреслила, що цей вирок - “не кінець боротьби за вільне слово і вільну Білорусь”. “Боротьба триває”, - зазначила вона.

"Белсат" – опозиційний до режиму Олександра Лукашенка телеканал, який працює з 2007 року. Він фінансується з бюджету Польщі і з коштів міжнародних донорів. Центральний офіс телеканалу розташований у Варшаві.

Фото: Народная Воля