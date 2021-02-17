Окупанти минулої доби чотири рази зривали «тишу» на Донбасі

Протягом минулої доби, 16 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру неподалік Красногорівки. Зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів противник відкривав вогонь неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі снайперської зброї", - йдеться у повідомленні.

На прицільні обстріли зі сторони противника українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 17 лютого, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими бійцями, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомлялось, протягом 15 лютого на більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів у районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася "тиша".

Фото: Міноборони