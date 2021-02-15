Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) за минулий тиждень забезпечила проведення ремонтно-відновлювальних робіт на 13 об’єктах цивільної інфраструктури Донбасу.

Як передає Укрінформ, про це 15 лютого повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

Зазначено, що з початку тижня при взаємодії з командою СММ ОБСЄ та Командуванням об’єднаних сил українською стороною СЦКК було організовано і забезпечено дотримання режиму тиші при виконанні ремонтно-відновлювальних робіт на 13 об’єктах цивільної інфраструктури.

Так, робочою бригадою в районі населеного пункту Новгородське на Донеччині здійснено обхід та технічне обстеження шламонакопичувачів І та ІІІ черги Фенольного заводу, а також здійснено забір ґрунтових вод на хімічний аналіз для контролю екологічної безпеки довкілля.

Крім того, днями були проведені роботи з геодезичних вишукувань на ділянці автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-16 від КПВВ «Золоте» в напрямку населеного пункту Первомайськ для подальшого облаштування транспортних майданчиків і пасажирських зупинок, а також продовжується будівництво шляхопроводу на ділянці автодороги Київ-Харків-Довжанський у районі населеного пункту Роти.

На Донбасі за тиждень відремонтували 13 об’єктів цивільної інфраструктури / Фото: пресслужба штабу ООС у Фейсбуці

За поточний період до УС СЦКК від керівників підприємств, органів місцевого самоврядування, розташованих на території підконтрольної Уряду України, а також через команду СММ ОБСЄ зі взаємодії зі сторони тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей надійшло загалом 18 заявок на отримання гарантій безпеки та дотримання режиму припинення вогню при проведенні ремонтно-відновлювальних робіт на об’єктах пошкодженої інфраструктури регіону.

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СЦКК — це група з контролю за дотриманням Мінського протоколу, до якої входять представники української та російської сторін. Центр почав роботу 26 вересня 2014 року в місті Соледар Донецької області. З квітня 2015 року українська та російська сторони почали вести окремі журнали випадків порушення режиму припинення вогню.

Фото: пресслужба штабу ООС у Фейсбуці