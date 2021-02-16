Командувач ВМС розповів про кораблі та безпілотники, які цьогоріч отримає Україна

Військово-морські сили України у 2021 році отримають розвідувальний корабель “Сімферополь”, два десантно-штурмових катери, три патрульних катери типу “Island” та дивізіонний комплект берегового ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив Командувача ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

«У 2021 році передбачається прийняття до складу ВМС середнього розвідувального корабля “Сімферополь”, двох десантно-штурмових катерів та отримання від американської сторони трьох патрульних катерів типу “Island”» - повідомив командувач.

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Він нагадав, що 14 грудня 2020 року між Україною й Туреччиною було підписано угоди про передачу технологій та виробництво протичовнових корветів типу "ADA" й ударних безпілотних авіаційних комплексів типу "Bayraktar" в інтересах ВМС ЗСУ. Комплект безпілотного комплексу планується отримати до кінця 2021 року.

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Неїжпапа також наголосив, що "Bayraktar" – це не просто безпілотний літальний апарат, це система, яка містить станції управління, комплекси наземного термінала передачі даних, що передбачає інфраструктурну компоненту. Таким чином, Україна отримає не просто безпілотні апарати з озброєнням, а повноцінну систему, яка буде використовуватись для виконання низки надважливих завдань, серед яких – висвітлення надводної обстановки в Азовській і Чорноморській операційних зонах, здійснення вогневого ураження противника, як на морі, так і на суші.

Також до кінця року ВМС отримають дивізіонний комплект берегового ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Як повідомляв Укрінформ, 10 лютого Українські військові отримали від партнерів зі США 10 швидкісних катерів Willard, понад 70 надувних човнів Zodiac та інше супутнє обладнання. Представникам військових частин та установ ВМС України вручили сертифікати на передану техніку та засоби.