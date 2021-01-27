ВМС України цьогоріч отримають турецькі безпілотники Bayraktar ТВ2

Цього року ВМС України отримають комплекс безпілотних апаратів Bayraktar ТВ2 турецького виробництва з покращеними характеристиками.

Про це заявив командувач ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа під час робочої зустрічі з представниками турецької компанії Baykar Makina в Одесі, повідомляє ВМС України на своїй сторінці у Facebook.

«Цього року ВМС України отримають комплекс безпілотних апаратів з покращеними характеристиками, які будуть діяти в інтересах Військово-Морських Сил, як на суходолі так і на морі», - розповів командувач ВМС ЗС України.

Контр-адмірал Олексій Неїжпапа подякував турецьким партнерам за співпрацю, конструктивний діалог щодо вироблення спільної позиції та розв’язання питань у рамках реалізації цього проєкту.

«Ми розробляємо безпілотні літальні комплекси. Для України, в якості підтримки, ми надаємо найновіші технології, які маємо на сьогодні. Ми завжди будемо ділитися з українськими партнерами своїм досвідом для того, щоб разом досягати поставлених цілей», - сказав генеральний директор Baykar Makina Халук Байрактар.

За результатами зустрічі, було розроблено загальний порядок реалізації проєкту з планом дій.

Як відомо, раніше командувач ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа повідомляв про те, що для застосування у Чорноморській та Азовській операційній зоні БПЛА Bayraktar матимуть збільшену дальність польоту та будуть задіюватися для висвітлення надводної обстановки, забезпечення дій сил на березі й на морі.

Як повідомлялося, міністр оборони України Андрій Таран та президент Директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір підписали меморандум, де, зокрема, було окреслено наміри започаткувати й імплементувати спільні проєкти з будівництва бойових кораблів, безпілотних літальних апаратів та всіх видів турбінних двигунів.

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Тоді ж Андрій Таран та міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар підписали рамкову військову угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки.

Турецькі безпілотники продемонстрували свою ефективність під час бойових дій в Сирії, Лівії та Нагірному Карабаху.