Учасники, сценарій та район проведення: військові готуються до Sea Breeze-2021

В Одесі розпочала роботу конференція з планування українсько-американського навчання Sea Breeze - 2021, метою якої є з’ясування потенційного складу учасників навчання, погодження сценарію навчання, визначення можливих районів застосування підрозділів та напрацювання питань логістичного забезпечення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АрміяInform.

"Це перша конференція з планування українсько-американського навчання Sea Breeze - 2021. Пандемія коронавірусу внесла свої корективи, тому планування усіх практичних заходів, спілкування з американськими партнерами та іншими учасниками навчання проходить у дистанційному форматі. Метою заходу є з’ясування потенційного складу учасників навчання, погодження сценарію навчання, визначення можливих районів застосування підрозділів та напрацювання питань логістичного забезпечення", - зазначив заступник командувача ВМС Олексій Доскато.

За його словами, під час навчання Sea Breeze - 2021 заплановано проведення самооцінки 1-го рівня в межах Програми перевірки та зворотного зв’язку Концепції оперативних можливостей чотирьох підрозділів Військово-Морських Сил. Це десантно-штурмова рота морської піхоти, підрозділ спеціального призначення та два підрозділи корабельного складу флотилії ВМС.

Заступник командувача ВМС зауважив, що торік міжнародне навчання серії Sea Breeze обмежилися лише морською фазою із залученням авіації. Усі спільні заходи розгорталися в акваторії Чорного моря без контакту особового складу.

"Цього року сплановано розширити формат та компоненти навчання. Залучимо не лише морський та повітряний компоненти, але й додатково береговий та водолазний компоненти. Тобто ми плануємо провести класичний варіант навчання з відпрацюванням практичних дій у морі, на суші, у повітрі та під водою", – резюмував Доскато.

Як повідомлося, метою навчання Sea Breeze - 2020 було підвищення рівня взаємосумісності підрозділів ВМС ЗС України, ВМС США, країн-членів НАТО та держав-партнерів під час виконання спільних завдань задля підтримання морської регіональної безпеки та забезпечення стабільності в Чорноморському регіоні.

Навчання серії Sea Breeze – багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США і Міноборони України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.