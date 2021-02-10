Українські ВМС отримали від США швидкісні катери та надувні човни

Українські ВМС отримали від США швидкісні катери та надувні човни

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Укрінформ
Українські військові отримали від партнерів зі США 10 швидкісних катерів Willard, понад 70 надувних човнів Zodiac та інше супутнє обладнання.

Церемонія передачі відбулася на території Військово-морської бази «Південь» у Практичній гавані в Одесі, передає Укрінформ з посиланням на Міноборони.

Командувач Військово-морських сил ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа наголосив на єдності всього цивілізованого світу, який зараз протистоїть російській агресії.

США передали українським ВМС 10 швидкісних катерів і понад 70 надувних човнів / Фото: АрміяInform

"Починаючи з 2014 року ми з нашими колегами провели понад 200 заходів спільної підготовки. Сьогодні ми отримали човни, водолазне обладнання, тепловізори і засоби зв’язку, радіотехнічні комплекси та інше обладнання. Усе це – підтримка наших друзів на шляху до вільної та незалежної України", – зазначив контрадмірал.

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Також він розповів, що у першому півріччі цього року ВМС України отримають ще три патрульні катери від США.

Своєю чергою аташе ВМС при Посольстві США в Україні капітан II рангу Пітер Меллорі заявив, що на підтримку стратегічного партнерства Україною США завжди готові допомогти у реалізації євроатлантичного майбутнього й зміцненні здатності боронити свій суверенітет та територіальну цілісність.

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Представникам військових частин та установ ВМС України вручили сертифікати на передану техніку та засоби.

Фото: АрміяInform

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