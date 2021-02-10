Українські ВМС отримали від США швидкісні катери та надувні човни

Українські військові отримали від партнерів зі США 10 швидкісних катерів Willard, понад 70 надувних човнів Zodiac та інше супутнє обладнання.

Церемонія передачі відбулася на території Військово-морської бази «Південь» у Практичній гавані в Одесі, передає Укрінформ з посиланням на Міноборони.

Командувач Військово-морських сил ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа наголосив на єдності всього цивілізованого світу, який зараз протистоїть російській агресії.

США передали українським ВМС 10 швидкісних катерів і понад 70 надувних човнів / Фото: АрміяInform

"Починаючи з 2014 року ми з нашими колегами провели понад 200 заходів спільної підготовки. Сьогодні ми отримали човни, водолазне обладнання, тепловізори і засоби зв’язку, радіотехнічні комплекси та інше обладнання. Усе це – підтримка наших друзів на шляху до вільної та незалежної України", – зазначив контрадмірал.

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Також він розповів, що у першому півріччі цього року ВМС України отримають ще три патрульні катери від США.

Своєю чергою аташе ВМС при Посольстві США в Україні капітан II рангу Пітер Меллорі заявив, що на підтримку стратегічного партнерства Україною США завжди готові допомогти у реалізації євроатлантичного майбутнього й зміцненні здатності боронити свій суверенітет та територіальну цілісність.

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Представникам військових частин та установ ВМС України вручили сертифікати на передану техніку та засоби.

Фото: АрміяInform