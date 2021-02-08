Командувач ВМС Неїжпапа обговорив із делегацією посольства США подальшу співпрацю

Представники Командування ВМС ЗСУ обговорили з делегацією посольства США в Україні на чолі з Військово-Морським Аташе капітаном II рангу Пітером Меллорі подальшу тісну співпрацю ВМС США та ВМС ЗС України.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Командування ВМС ЗСУ.

«В ході зустрічі (в Одесі - ред.) командувач національних ВМС обговорив з Аташе Морської Піхоти при Посольстві США в Україні підполковником Деном Шірлінгом питання подальшої співпраці щодо розвитку морської піхоти України. Сплановано обговорення низки питань щодо допомоги у розвитку інфраструктури та підготовки особового складу ВМС ЗС України. Передбачено зустріч з представниками відповідних структур флоту за окремими напрямами діяльності ВМС, в тому числі морської авіації та морської піхоти. Також буде проведено відвідування об’єктів та підрозділів національних ВМС», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, командувач ВМС ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа під час зустрічі відзначив, що взаємодія та партнерство між ВМС обох країн є стратегічними та поступово нарощуються.

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«З кожним роком ми збільшуємо кількість спільних заходів. Ми вдячні за збільшення матеріально-технічної допомоги і відчуваємо підтримку з боку 6-го флоту ВМС США, який постійно знаходиться в Чорному морі та підтримує безпеку і стабільність у Чорноморському регіоні», - цитує командувача пресслужба.

Як повідомляв Укрінформ, 15 січня США передали Сухопутним військам України 20 нових автомобілів Humvee (HMMWV), а також ще 84 човни для Військово-Морських сил.

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Раніше повідомлялось, що 12 грудня 2020 року Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету на 2021 фінансовий рік, який стартував 1 жовтня. Обсяг становить понад 740 млрд доларів. У проєкті йдеться, зокрема, про 250 млн доларів військової допомоги Україні.

Фото: ВМС ЗС України, Facebook