В акваторії Чорного моря катерна тактична група із залученням морської авіації Військово-морських сил України разом з американськими есмінцем і кораблем забезпечення провели спільні тренування на морі.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування ВМС.

«Це перші у цьому році тренування типу PASSEX з кораблями Сполучених Штатів Америки. Ми дуже раді працювати з нашими американськими партнерами заради підтримки стабільності у Чорному морі. Тренування типу PASSEX є чудовою нагодою для вдосконалення майстерності, морської виучки та обміну досвідом між екіпажами наших кораблів. Постійна участь сил українського флоту у тренуваннях типу PASSEX сприяє підвищенню взаємної сумісності та опануванню стандартів Північноатлантичного альянсу», - цитує пресслужба командира флотилії ВМС України капітана 1 рангу Юрія Федаша.

Українські ВМС провели в Чорному морі тренування із кораблями США / Фото: ВМС ЗС України

Як зазначається, під час виконання тренування у визначеному районі було відпрацьовано елементи з тактичного маневрування, тренування з сигналовиробництва із використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку, протиповітряної оборони та відбиття ударів противника тощо.

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За словами командира ракетного есмінця ВМС США Томаса Ралстона, взаємодія та двосторонні навчання проводяться задля підтримання регіональної співпраці та забезпечення морської безпеки.