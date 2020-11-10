Українські ВМС тренувалися з кораблями НАТО у Чорному морі

Кораблі ВМС ЗС України і постійної протимінної групи НАТО №2 провели спільні тренування у північно-західній частині Чорного моря заради підвищення взаємодії морських підрозділів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ВМСУ.

"У північно-західній частині Чорного моря відбулися спільні тренування типу "PASSEX" за участю сил ВМС ЗС України та постійної протимінної групи НАТО №2 (SNMCMG2). Метою їх було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональних тактичних з’єднань відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівня взаємосумісності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час виконання маневрів у відкритому морі кораблі ВМС України, Греції, Італії, Болгарії, Туреччини і Румунії відпрацювали низку завдань по підвищенню взаємосумісності у відповідності до стандартів Північноатлантичного Альянсу. Основна увага приділялась удосконаленню навичок та дій екіпажів кораблів під час виконання завдань у складі корабельно-катерних груп.

Після зустрічі кораблів у запланованій точці та проведення візуального розпізнавання, силами та засобами держав-членів та партнерів НАТО було відпрацьовано низку спільних корабельних вправ, серед яких «проводка за тралами», «буксирування пошкодженого корабля», групове тактичне маневрування, тощо.

Спільні завдання та тренування з військовими кораблями США та НАТО- дають змогу ВМС ЗС України бути взаємосумісними та готовими разом стати на захист безпеки, стабільності та миру в Чорноморському регіоні, резюмували у ВМС України.