На замовлення Міноборони почали виробництво ракетних комплексів «Нептун»

На замовлення Міноборони почали виробництво ракетних комплексів «Нептун»

Укрінформ
ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" на замовлення Міністерства оборони України почало виробництво комплексів РК-360 МЦ "Нептун", які стануть основою нового берегового ракетного щита України.

Про це повідомив генеральний директор "Укроборонпром" Юрій Гусєв у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Ознайомилися із ходом робіт з виготовлення берегових комплексів РК-360 МЦ "Нептун" на замовлення Міністерства оборони України, контракт з яким було укладено в грудні. Мова йде про виготовлення першого дивізіону для українського війська - ЗСУ отримають уніфіковані пускові установки, транспортні та транспортно-заряджаючі машини, а також рухомий командний пункт", - зазначив Гусєв за результатами відвідування підприємства.

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За словами Гусєва, “Нептун” стане основою нового берегового ракетного щита України.

"Це реалії, над реалізаціями яких зараз працює одне з провідних підприємств державного концерну "Укроборонпром" - ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч", - наголосив він.

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Як повідомлялося, на озброєння ЗСУ РК-360 МЦ "Нептун" прийнято 23 серпня 2020 року. "Нептун" оснащується крилатими ракетами, здатними здійснювати політ на надмалих висотах. Дальність стрільби - до 300 км. Головка самонаведення ракети має надвисокі кути огляду та здатна визначити та захопити ціль на відстані до 50 км.

Фото: Юрій Гусєв

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