На замовлення Міноборони почали виробництво ракетних комплексів «Нептун»

ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" на замовлення Міністерства оборони України почало виробництво комплексів РК-360 МЦ "Нептун", які стануть основою нового берегового ракетного щита України.

Про це повідомив генеральний директор "Укроборонпром" Юрій Гусєв у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Ознайомилися із ходом робіт з виготовлення берегових комплексів РК-360 МЦ "Нептун" на замовлення Міністерства оборони України, контракт з яким було укладено в грудні. Мова йде про виготовлення першого дивізіону для українського війська - ЗСУ отримають уніфіковані пускові установки, транспортні та транспортно-заряджаючі машини, а також рухомий командний пункт", - зазначив Гусєв за результатами відвідування підприємства.

За словами Гусєва, “Нептун” стане основою нового берегового ракетного щита України.

"Це реалії, над реалізаціями яких зараз працює одне з провідних підприємств державного концерну "Укроборонпром" - ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч", - наголосив він.

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Як повідомлялося, на озброєння ЗСУ РК-360 МЦ "Нептун" прийнято 23 серпня 2020 року. "Нептун" оснащується крилатими ракетами, здатними здійснювати політ на надмалих висотах. Дальність стрільби - до 300 км. Головка самонаведення ракети має надвисокі кути огляду та здатна визначити та захопити ціль на відстані до 50 км.

Фото: Юрій Гусєв