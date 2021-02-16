Міномети, СПГ і снайпери: окупанти чотири рази порушили «тишу»

Протягом доби у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба Об'єднаних сил.

"Протягом поточної доби, 16 лютого, у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні

Зокрема, неподалік Красногорівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру, неподалік Водяного, що на Приазов’ї - зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі снайперської зброї.

На прицільні обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу окупанти тричі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Фото: ООС