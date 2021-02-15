Окупанти від початку доби двічі обстріляли українські позиції
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели неприцільний вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета неподалік Славного.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Світлодарськ окупанти здійснили провокаційні обстріли з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.
Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
«Бойових втрат серед наших воїнів немає», - йдеться в повідомленні.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, запевнили в штабі.
Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 14 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували три порушення «тиші». Загинули троє українських військовослужбовців.