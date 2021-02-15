Окупанти від початку доби двічі обстріляли українські позиції

Від початку доби 15 лютого у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели неприцільний вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета неподалік Славного.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Світлодарськ окупанти здійснили провокаційні обстріли з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

«Бойових втрат серед наших воїнів немає», - йдеться в повідомленні.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, запевнили в штабі.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 14 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували три порушення «тиші». Загинули троє українських військовослужбовців.