Родинам бійців із Полтавщини, які загинули минулого тижня, виділять по 35 тисяч - ОДА

Обласна влада Полтавщини виділить по 35 тис. гривень родинам бійців із Полтави і Кременчука, які минулого тижня загинули в зоні проведення ООС на Донеччині.

Про це на апаратній нараді повідомила директор Департаменту соціального захисту населення ОДА Людмила Корнієнко, передає Укрінформ із посиланням на преслужбу Полтавської обласної держадміністрації.

Йдеться про сім'ї полтавчанина Олександра Глушка, якого 11 лютого смертельно поранив російський снайпер у районі селища Зайцеве, і військовослужбовців з Кременчука В’ячеслава Олексієнка і Олександра Войтенка, які загинули 14 лютого неподалік від селища Новолуганського внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Як зазначили в ОДА, виплати сім’ям загиблих передбачені Комплексною програмою соціального захисту і соціального забезпечення населення області. В області нині мають статус сімей загиблих учасників бойових дій 388 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, у Кременчуці Полтавської області 15 і 16 лютого оголосять днями жалоби за загиблими у неділю на Донбасі військовослужбовцями.