Стало відоме ім’я загиблого під Горлівкою бійця ООС
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Укрінформ
Військовий, який загинув сьогодні, 11 лютого, від кулі російського снайпера в районі селища Зайцеве Донецької області - полтавець Олександр Глушко.
Про це повідомляє пресслужба Полтавської облержадміністрації, передає Укрінформ.
В ОДА поінформували, що військовий служив в інженерно-саперному взводі однієї з бригад, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Голова обладміністрації Олег Синєгубов висловив співчуття рідним, друзям, знайомим і побратимам воїна.
Як повідомляв Укрінформ, українська делегація в Тристоронній контактній групі у Фейсбуці інформувала, що близько 9.30 ранку на напрямку Горлівка снайпером ЗС РФ був важко поранений військовослужбовець ЗСУ. Незважаючи на надану допомогу, він помер в ході евакуації.