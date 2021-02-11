Стало відоме ім’я загиблого під Горлівкою бійця ООС

Військовий, який загинув сьогодні, 11 лютого, від кулі російського снайпера в районі селища Зайцеве Донецької області - полтавець Олександр Глушко.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської облержадміністрації, передає Укрінформ.

В ОДА поінформували, що військовий служив в інженерно-саперному взводі однієї з бригад, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Голова обладміністрації Олег Синєгубов висловив співчуття рідним, друзям, знайомим і побратимам воїна.

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Як повідомляв Укрінформ, українська делегація в Тристоронній контактній групі у Фейсбуці інформувала, що близько 9.30 ранку на напрямку Горлівка снайпером ЗС РФ був важко поранений військовослужбовець ЗСУ. Незважаючи на надану допомогу, він помер в ході евакуації.