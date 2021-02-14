Окупанти відкривали вогонь з СПГ на Приазов'ї, під Новолуганським загинули троє бійців

Від початку доби, 14 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба ОС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Надвечір в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї неподалік Водяного, що на Приазов'ї", - йдеться у вечірньому зведенні.

Зазначається, що на обстріли українські військові давали адекватну відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

У пресслужбі також повідомляють, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік населеного пункту Новолуганське під час переміщення на позиціїпідірвались на невідомому вибуховому пристрої і загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

"На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються", - додали у пресслужбі.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку терміново прибути в зону проведення операції Об’єднаних сил для встановлення всіх обставин загибелі трьох військовослужбовців 5-ї БТГр 59-ї ОМПБр в районі Новолуганського.