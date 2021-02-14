Окупанти двічі порушили «тишу»: били з гранатометів

Протягом минулої доби, 13 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях з підствольних гранатометів. Таку ж зброю противник використав проти наших захисників і неподалік Старогнатівки», - йдеться у повідомленні.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника воїни ЗСУ давали адекватну відповідь. Бойових втрат серед українських захисників не було.

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Як зазначається, від початку поточної доби, 14 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Окрім того, 13 лютого, представники Національної поліції зі складу ОС зафіксували 81 адміністративне правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4579 транспортних засобів та 4141 особу. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів доставлялась одна особа.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідували 500 осіб, на підконтрольну територію прибули 412 осіб.