Окупанти сім разів порушили «тишу», поранений військовий

Протягом поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

"Протягом поточної доби, 12 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь", - йдеться у повідомленні.

На цьому ж напрямку, поблизу Павлополя, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», двічі застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об’єднаних сил поруч з населеним пунктом Золоте-4. А поблизу Новолуганського наші захисники зафіксували проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який було вчасно подавлено за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території та передали на знищення 101 вибухонебезпечний предмет.