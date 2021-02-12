Як Зеленський та посли G7 їздили на передову

Досягненню сталого та дійсно всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі заважають підступність ворога та його провокаційні спроби дестабілізувати обстановку.

Як передає Укрінформ, про це заявив Президент Володимир Зеленський під час поїздки на передову разом із послами західних країн – партнерів України, відеозвіт про яку Офіс Президента оприлюднив у Фейсбуці.

Глава держави нагадав, що 11 лютого виповнилося 200 днів із дня оголошення режиму припинення вогню.

«Ми не можемо не відзначити зменшення обстрілів та наших бойових втрат у порівнянні з попередніми роками. Водночас ми бачимо, що на шляху до сталого та дійсно всеосяжного режиму припинення вогню, на жаль, існують великі перешкоди – це підступність ворога, його провокаційні спроби зірвати перемир’я та дестабілізувати обстановку», - сказав Зеленський.

Коментуючи загибель українських воїнів від рук російських снайперів, Президент зауважив, що наші хлопці прекрасно знають, що вони повинні дати на це адекватну відповідь.

«Саме так вони і й роблять – у них є наказ діяти в таких випадках саме так, як вони й діють, і вони відповідають саме так, як і потрібно в цій ситуації», - запевнив Глава держави.

За словами Президента, українська влада розуміє, що «режим припинення вогню потрібен тільки нам, що сепаратисти хочуть його зірвати».

«Але стійкість наших військових говорить про те, що ми не дамо цього зробити», – наголосив Глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 11 лютого разом з послами західних країн – партнерів України побував на передових позиціях у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Глава держави та дипломати країн G7 ознайомилися з поточною ситуацією в зоні проведення ООС, умовами служби та проживання військових.

Разом із Володимиром Зеленським передову відвідали Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, Посол Німеччини Анка Фельдгузен, Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, Посол Канади Лариса Ґаладза, Посол Швеції Тобіас Тиберг.