Звіт ОБСЄ: 50 порушень «тиші» за добу, навчання з бойовою стрільбою на Луганщині

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 50 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. У Луганській області бойовики проводили навчання з бойовою стрільбою.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає Укрінформ.

У Донецькій області СММ зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 9 вибухів поблизу Горлівки та Донецької фільтрувальної станції. За попередній звітний період Місія зафіксувала 42 порушення режиму припинення вогню.

На Луганщині СММ зафіксувала 40 порушень «тиші», всі поблизу Мирного. За оцінкою СММ, це були навчаннями з бойовою стрільбою за межами зони безпеки, проводити які окупанти не мають права згідно із домовленостями.

За попередній звітний період Місія зафіксувала в області 5 порушень режиму припинення вогню.

Як раніше повідомляло агентство, 10 лютого снайпер окупантів поранив українського військового поблизу Пісків.