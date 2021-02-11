Звіт ОБСЄ: 50 порушень «тиші» за добу, навчання з бойовою стрільбою на Луганщині

Звіт ОБСЄ: 50 порушень «тиші» за добу, навчання з бойовою стрільбою на Луганщині

Укрінформ
Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 50 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. У Луганській області бойовики проводили навчання з бойовою стрільбою.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає Укрінформ.

У Донецькій області СММ зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 9 вибухів поблизу Горлівки та Донецької фільтрувальної станції. За попередній звітний період Місія зафіксувала 42 порушення режиму припинення вогню.

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На Луганщині СММ зафіксувала 40 порушень «тиші», всі поблизу Мирного. За оцінкою СММ, це були навчаннями з бойовою стрільбою за межами зони безпеки, проводити які окупанти не мають права згідно із домовленостями.

За попередній звітний період Місія зафіксувала в області 5 порушень режиму припинення вогню.

Як раніше повідомляло агентство, 10 лютого снайпер окупантів поранив українського військового поблизу Пісків.

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