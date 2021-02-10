Снайпер окупантів поранив українського військового поблизу Пісків

Унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі поблизу населеного пункту Піски поранено українського захисника.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід".

«Сьогодні, 10 лютого, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, неподалік населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська здійснили прицільний постріл по наших позиціях зі снайперської зброї. Внаслідок цього один український воїн отримав вогнепальне поранення», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

У пресслужбі також повідомили, що на прицільний постріл ворога українські захисники надали адекватну відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 9 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували три порушення режиму припинення вогню.

Фото: ООС